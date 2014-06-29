هؤلاء النجوم السوريون دخلوا "عناية مشددة " قبل رمضان بيوم

بدأت في العاصمة السورية دمشق وقبل قدوم رمضان بيوم واحد فقط عمليات تصوير مسلسل "عناية مشددة"، الذي سيكون جاهزاً للعرض خلال موسم دراما رمضان 2015.

والعمل بطولة نخبة من ألمع النجوم السوريبن منهم عباس النوري، وديمة قندلفت، وأيمن رضا، ومهيار خضور، ومرح جبر، وسليم صبري، وفادي صبيح، ورامز الأسود، وحلا رجب، ووسيم قزق، ومهند قطيش.

ويجسد عباس النوري في العمل شخصية "أبو المعتصم" الموظف الفاسد الذي يستغل الأزمة لجمع الثروة، وتعزيز النفوذ، والمسلسل من إخراج أحمد ابراهيم أحمد، وكتب نصه كل من يامن الحجلي وعلي وجيه.

ويرصد العمل يوميات المواطن السوري وكيف يقضي يومه خلال الأزمة، كما يتضمن قصص موثقة من الواقع تصور انعكاسات الأزمة على السوريبن من كافة النواحي الاجتماعية والنفسية والمادية..

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