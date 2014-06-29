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رامز قرش البحر

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رامز قرش البحر رامز قرش البحر

طرحت الشركة المنتجة لبرنامج المقالب الجديد "رامز قرش البحر" الذي يقدمه الفنان "رامز جلال" برومو جديد للبرنامج الذي أثار جدلًا واسعًا قبل عرضه على الشاشات الفضائية.
البرومو الجديد يظهر بعض النجوم وهم في حالة هلع وخوف، ودخل بعضهم في نوبة بكاء بعضهم، "رامز" يعلن من وسط المياه عن تقبله لكل شتائم الجمهور له، معلنًا أنه يعاني من مرض ولابد أن يعالج منه، لأنه يترك أصحابه للموت.
وقد استضاف "رامز جلال" عددًا كبيرًا من الفنانين خلال حلقات البرنامج منهم النجم أحمد السقا، وماجد المصري، ومحمد محي، والفنانة آثار الحكيم، التي قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم وقف عرض حلقتها في البرنامج.

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