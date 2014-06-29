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الجيش العراقي يطرد “داعش” من تكريت ويقتل 60 من “تنظيم الدولة الإسلامية”

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الجيش العراقي يطرد “داعش” من تكريت ويقتل 60 من “تنظيم الدولة الإسلامية” الجيش العراقي يطرد “داعش” من تكريت ويقتل 60 من “تنظيم الدولة الإسلامية”

داعش

تمكن الجيش العراقي من طرد كل مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام – المعروف باسم “داعش” – من مدينة تكريت، عاصمة محافظة صلاح الدين الشمالية، وفقا لوسائل إعلام حكومية.

وقال التلفزيون الحكومي العراقي- وفقا لشبكة بي بي سي الأمريكية، إن الجيش استعاد السيطرة على مقر المحافظ، وإنه قتل 60 من قيادات ومسلحي “داعش”.

لكن متحدثا باسم “داعش” قال إن مسلحي التنظيم تمكنوا من صد هجوم القوات الحكومية، مؤكدا أنهم يطاردون حاليا ما بقي من قوات الجيش.

وكان مسلحو التنظيم قد سيطروا على تكريت قبل أكثر من أسبوعين.

كما يسيطر مسلحون مناهضون لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي على مناطق واسعة في شمالي وغربي العراق.

وفي غضون ذلك، قالت مصادر عسكرية وطبية إن عشرين جنديا حكوميا على الأقل قتلوا في اشتباكات مع مسلحين جنوب بغداد.

واستمرت المعارك لساعات طويلة في منطقة بها الكثير من السنة تقع على بعد 50 كيلومترا من العاصمة العراقية.

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