كوريا الشمالية تطلق صاروخين سقطا في البحر

أطلقت كوريا الشمالية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد صاروخين بالستيين سقطا في البحر قبالة الساحل الشرقي، حسب ما أعلن جيش كوريا الجنوبية، وذلك بعد ثلاثة أيام على تجربة مشابهة قامت بها بيونغيانغ.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية لوكالة فرانس برس أن “الشمال أطلق صاروخين باتجاه البحر الشرقي (بحر اليابان) من الجانب الشرقي للبلاد” رافضا أن يوضح نوع الصاروخين اللذين أطلقا.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب عن مسؤول عسكري قوله، أن الأمر يتعلق بصاروخي غراد قصيري المدى أي حوالى 500 كلم.