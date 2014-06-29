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محافظ المنيا : البدء في استصلاح 20 ألف في الظهير الصحراوي غرب المنيا

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محافظ المنيا : البدء في استصلاح 20 ألف في الظهير الصحراوي غرب المنيا محافظ المنيا : البدء في استصلاح 20 ألف في الظهير الصحراوي غرب المنيا

أعلن اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا عن البدء في استصلاح مساحة 20 ألف فدان بالظهير الصحراوي غرب محافظة المنيا لتنفيذ المشروع القومي للقمح والمخصصة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للاتحاد العام للمصريين بالمملكة العربية .

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بوفد الاتحاد العام للمصريين بالمملكة العربية السعودية ، بحضور دكتور حسن الفولي وكيل وزارة الزراعة بالمنيا .

من جانبه أكد المحافظ على ضرورة الإسراع في الانتهاء من الإجراءات المطلوب تنفيذها من المحافظة كما أصدر تعليماته لأملاك الدولة ومديرية الزراعة والجهات المهنية للعمل على تسهيل مهام الشركة التي ستقوم باستصلاح الأراضي،حيث أنها ستسهم بشكل كبير في زيادة إنتاجية محصول القمح وتوفير فرص عمل لأبناء محافظة المنيا .

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