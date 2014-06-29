إكرامي: القمة مش باللعب .. القمة بالقلب

كشف شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي عن سر تفوق فريقه على الزمالك في لقاء القمة بالدوري.

وفاز الأهلي على الزمالك بهدف دون مقابل في الجولة الأولى للدورة الرباعية النهائية للدوري الممتاز.

وقال إكرامي في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة "أخبرت اللاعبين الشباب أن المباريات الكبيرة لا تحسم بالأسماء أو الأداء ولكن بالقتال والقلب".

وتابع "الكل كان في منتهى التركيز، لم نشك لحظة اننا قادرون على الفوز فالأهلي لا يلعب إلا على الفوز والبطولة".

وأكمل "مهما كانت غيابات الأهلي، فنجن نلعب كفريق بروح واحدة وقتال لأخر لحظة، وهو ما قادنا للفوز وسنستمر حتى التتويج بالبطولة".