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رئيس الأهلي: لا نريد صفقات .. سنصنع فريقا عظيما من أبناء النادي

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رئيس الأهلي: لا نريد صفقات .. سنصنع فريقا عظيما من أبناء النادي رئيس الأهلي: لا نريد صفقات .. سنصنع فريقا عظيما من أبناء النادي

أكد محمود طاهر رئيس النادي الأهلي أن سياسة إدارة النادي الأحمر هي الاعتماد أولا على أولاد النادي وليس جلب صفقات من خارجه.

وقال طاهر في تصريحات لـFilGoal.com "لن نلهث وراء شراء لاعبين، سياستنا هي الاعتماد على أولاد النادي".

وتابع "من الظلم أن ندفع مبالغ طائلة في لاعبين أقل مما نمتلكه في فرق الناشئين لدينا، سنصنع فريقا عظيما من أبناء الأهلي".

تأتي تصريحات طاهر عقب فوز الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك بهدف دون مقابل في الدورة الرباعية النهائية للدوري رغم خوض المباراة بالعديد من الناشئين.

وأضاف طاهر "تدعيم الفريق يتم وفقا لاحتياجاتنا للاعبين، ثم نقارن المعروض بالموجود في الناشئين ونقرر هل يستحق الفارق أم لا".

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