كلاتشي بعد التوقيع للإسماعيلي: أحلم باستعادة أمجادي السودانية

يأمل كلاتشي أوسونو المهاجم النيجيري الذي وقع رسميا للنادي الإسماعيلي، بأن يستعيد أمجاده مع الدراويش.

وكان اللاعب النيجيري قد حصل على لقب هداف الدوري وهو يلعب بقميص المريخ السوداني.

وأوضح اللاعب لـFilGoal.com أنه اختار الإسماعيلي بعد مفاضلة بين عرض الدراويش وعرضين من إنبي ووادي دجلة.

وكان المهاجم النيجيري قد وصل أمس لمطار القاهرة وإتجه على الفور مع وكيل أعماله إلى الإسماعيلية حيث استقبله رئيس النادى محمد أبو السعود.

وقد وقع اللاعب على عقد مع الإسماعيلي لمدة موسمين مقابل 80 ألف دولار فى الموسم طبقا لتأكيدات رئيس النادي محمد أبو السعود.