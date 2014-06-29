الإسباني جاريدو مديرا فنيا جديدا للأهلي

توصل الأهلي لاتفاق مع الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق لفياريال ليتولى قيادة النادي الأحمر من الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن المفاوضات مع جاريدو انتهت بنجاح على أن يتولى الرجل الإسباني قيادة الفريق عقب نهاية الدورة الرباعية.

وسيعلن الأهلي عن المدرب الجديد رسميا عقب نهاية الدوري الممتاز نهائيا.

ويبلغ جاريدو من العمر 45 عاما وتولى قيادة فياريال عام 2011 ولكنه رحل في الموسم التالي إلى كلوب بروج البلجيكي.

وقاد جاريدو ريال بيتيس في الموسم الماضي ولكنه أقيل من منصبه في يناير الماضي لتراجع نتائج الفريق.

وسيعاون جاريدو مساعده خورخي سيمو الذي عمل من قبل في ريال مدريد وفالنسيا وبيتيس.