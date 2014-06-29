بدء أولى جلسات محاكمة «أبو ختالة» المتهم بتفجير السفارة الأمريكية ببنغازي

بدأت مساء السبت، في واشنطن، أولى جلسات محاكمة أحمد أبوختالة الليبي، المتهم الرئيسي في تفجير السفارة الأمريكية في بنغازي في سبتمبر 2012.

وقد نفى «أبوختالة» خلال الجلسة التي استغرقت 10 دقائق، تورطه في الهجوم، بينما أمرت المحكمة باستمرار حبسه في أحد السجون بولاية فيرجينيا.

ووجهت المحكمة الفيدرالية في واشنطن لـ«أبي ختالة» اتهامات بالتآمر لتوفير دعم وتمويل مالي لعناصر إرهابية بنية استخدامه في ارتكاب وتنفيذ هجوم على أحد المنشآت الأمريكية، وهي اتهامات تصل عقوبتها للإعدام.

وقال المحامي العام في واشنطن، رونالد ماشين، في بيان الأسبت، إن محاكمة «أبوختالة» تعكس إصرار الولايات المتحدة على تقدير التضحيات التي يقدمها مواطنون أمريكيون الذين يضحون بحياتهم على أراض أجنبية لخدمة البلاد.

وأضاف المحامي العام أن الولايات المتحدة ستبذل قصارى جهدها لملاحقة كل من هو المسؤول عن الهجوم على السفارة الأمريكية في بنغازي، والذي أسفر عن مصرع السفير كريس ستيفنز، و4 آخرين.

وصل «أبوختالة» واشنطن فجر السبت، على متن طائرة هليكوبتر بعد أن ظل محتجزا في أحد السفن الحربية الأمريكية منذ اعتقاله في ليبيا قبل أسبوعين على أيدي قوات خاصة أمريكية.