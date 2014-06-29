الترخيص ل 6 مشاريع فندقية في عسير

صدرت موافقة الهيئة العامة للسياحة والآثار على الترخيص ل 6 مشاريع فندقية في منطقة عسير.أعلن ذلك مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة المهندس محمد العمرة، مشيراً إلى أنها تتوزع ما بين 4 فنادق ذات 5 و 4 نجوم وأجنحة فندقية ومنتجع فندقي.

وقال العمرة في تصريح : "إنه من المتوقع الانتهاء من إنشائها خلال العامين القادمين"، مؤكداً في الوقت ذاته أن ذلك يأتي ضمن الجهود المبذولة لإنجاح مبادرة "عسير.. وجهة سياحية رئيسية على مدار العام" التي أطلقها أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد ورئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان، وأنه سيساعد إلى توسيع منشآت الإيواء ذات الجودة العالية بما يخدم تطلعات السياح.

يأتي ذلك في الوقت الذي سجل فيه قسم التراخيص والجودة بفرع الهيئة في المنطقة خلال جولاته الميدانية التفتيشية على منشآت الإيواء خلال الأسبوعين الماضيين، 96 مخالفة على 212 منشأة، ما بين ارتفاع في الأسعار ومشكلات عدم النظافة والإخلال بالخدمات السياحية المقدمة حسب التصنيف الممنوح .

وأوضح مدير عام فرع هيئة السياحة بعسير أنه قد تم إنذار أصحاب هذه المخالفات واستدعاؤهم، على أن يتم تطبيق العقوبات بحقهم ، مضيفاً في ذات الصدد: "إن فرع الهيئة تلقى حوالي 48 شكوى في أسبوعين، تم التعامل معها مباشرة وإنهاؤها".

وتابع: "يتم استقبال الشكاوى والتعامل السريع معها عن طريق مركز الاتصال السياحي للهيئة 19988، ومن ثم التواصل مع المنشأة عن طريق المفتشين الميدانيين، ومتابعة بعض المواقع من الدخلاء على سوق الإيواء ممن لا يمتلكون تراخيص لمنشآتهم السياحية ومحاوله علاج هذه الظاهرة". وعن أهمية الحجز المبكر، أكد العمرة أن الحجز والتخطيط المبكر للرحلة يوفر الكثير من الوقت والتكلفة في الحصول على السكن المناسب ووسيلة النقل وتحديد جدولة مسبقة للزيارات والمواقع السياحية ويمكن الاستعانة بمنظمي الرحلات السياحية المعتمدين من الهيئة لإعداد هذه البرامج.