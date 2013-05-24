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توقف حركة السكة الحديد لتبادل إطلاق النار بناحية جزيرة شندويل سوهاج

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توقف حركة السكة الحديد لتبادل إطلاق النار بناحية جزيرة شندويل سوهاج توقف حركة السكة الحديد لتبادل إطلاق النار بناحية جزيرة شندويل سوهاج

توقفت حركة السكة الحديد أسوان- القاهرة بمحافظة سوهاج، عقب تبادل إطلاق الأعيرة النارية بين عائلتين جار تحديدهما بناحية قرية جزيرة شندويل دائرة مركز سوهاج، حيث تم استيقاف القطارات القادمة للقاهرة بمحطات أسيوط وبمحطة سكك حديد طما أول التابعة لمحافظة سوهاج، كما تم استيقاف القطارات القادمة من أسوان بمحطة سكك حديد سوهاج الرئيسية، ومن جانبها تحاول الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج التدخل فى محاولة منها للسيطرة على الموقف.

هذا وقد كانت الاشتباكات قد تسببت منذ ساعة فى توقف حركة السير على الطريق الزراعى أسوان القاهرة الزراعى السريع، حيث توقفت حركة السير تماما على الطريق وتم تحويل الحركة إلى طرق فرعية، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين.

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