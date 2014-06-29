سفير خادم الحرمين في السويد يستقبل رؤساء المراكز الإسلامية وممثلي الجالية المسلمة

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السويد إبراهيم بن سعد البراهيم الجمعة ٢٩ شعبان ١٤٣٥ه الموافق ٢٧ يونيه ٢٠١٤م حفل استقبال وعشاء بدار السكن على شرف رؤساء المراكز والجمعيات الإسلامية بمملكة السويد وممثلي الجالية المسلمة.

وفي كلمة وجهها بهذه المناسبة أشاد بدور الحكومة السويدية من أجل تعزيز أسس التعايش السلمي والإيجابي في المجتمع السويدي وأن من سياسته أن تجمع ولا تفرق. كما دعا إلى نبذ العنف والتطرف وبذل المزيد من الجهد لاستمرار الحوار والتواصل والتفاهم داخل المجتمع السويدي والجالية المسلمة والعمل على إيجاد القواسم المشتركة والفاعلة لتفهم الدين الإسلامي المعتدل والحضارة الإسلامية بعيداً عن الغلو ومظاهر التطرف.

حضر هذه المناسبة رؤساء الجمعيات الإسلامية منهم الشيخ حسان موسى أمين الوقف الإسلامي السويدي للحوار والتواصل ونائب رئيس مجلس الإفتاء السويدي والشيخ حسين داوودي رئيس وقف الرسالة الإسكندنافية بمدينة أوربرو السويدية وعدد من أئمة المساجد بالعاصمة إستكهولم والمدن المجاورة. كما حضر حفل الاستقبال والعشاء الذي قدمه معاليه بهذه المناسبة٬ مبعوث وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة الشيخ ياسر فلمبان وعدد من مرافقي أئمة المساجد وكذلك منسوبي السفارة بالسويد.