أوقاف الطائف تستكمل استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك

الطائف - نواف بن خيشوم

أكملت الإدارة العامة للأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال تجهيز جوامع ومساجد المحافظة وزيادة مستوى الأداء في الخدمات الخاصة بأعمال الصيانة والنظافة لها، وتأمين جميع متطلباتها، مما يمكن مرتاديها من أداء صلواتهم بكل خشوع واطمئنان وكذلك العناية بنظافة مساجد المواقيت وتهيئتها لاستقبال المعتمرين.

من جانبها أوضحت الإدارة العامة للأوقاف أن الإدارة وفرت المصاحف بمختلف أحجامها على الجوامع والمساجد بالمحافظة والمراكز التابعة لها، إضافة إلى تجديد السجاد وتوفير أدوات النظافة وتعبئة خزانات المياه الاحتياطية بمسجد الميقات بوادي السيل الكبير وزيادة أعمال النظافة فيه استعدادا لاستقبال وفود المعتمرين وتقديم الخدمة لهم على أكمل وجه، وأشارت إلى أنه تم توجيه الأئمة إلى الالتزام والمواظبة والقيام بواجبهم وفتح أبواب المساجد طوال أيام الشهر الكريم لإتاحة الفرصة للمصلين للعبادة والذكر ومراعاة التقيد بمواعيد الأذان حسب تقويم أم القرى مشددةً على أن يكون أذان صلاة العشاء بعد أذان المغرب بساعتين وضبط درجة الصوت في مكبرات الصوت لتلافي أي تشويش على المساجد الأخرى المجاورة كما حثت إدارة الأوقاف والمساجد الأئمة على إلقاء الدروس لتوعية الناس بأمور دينهم خاصة فيما يتعلق بأحكام الصيام.