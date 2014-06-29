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«سباهي» يشارك في مؤتمر تفعيل دور القطاع الصحي الخاص في «الرعاية»

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«سباهي» يشارك في مؤتمر تفعيل دور القطاع الصحي الخاص في «الرعاية» «سباهي» يشارك في مؤتمر تفعيل دور القطاع الصحي الخاص في «الرعاية»

    شارك المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) في مؤتمر منظمة الصحة العالمية حول تفعيل دور القطاع الصحي الخاص في توفير الرعاية الصحية الشاملة ، الذي عقد في  مقر فرع منظمة الصحة العالمية في القاهرة . وقد شارك في هذا اللقاء العلمي أكثر من ٢٠ دولة عربية بالإضافة الى باكستان وإيران .

وترأس الدكتور سالم الوهابي، المدير العام ل ( سباهي) الجلسة الرئيسية حول الشراكة بين القطاع الصحي الحكومي والخاص في دول شرق المتوسط.  وقدم  الدكتور عبدالاله الهوساوي مساعد المدير العام،  ورقه عمل حول مساهمه القطاع الصحي الخاص في المملكة في تقديم الرعاية الصحية لبعض الأمراض الشائعة في المملكة ودول المنطقة .

الجدير بالذكر ان هذا المؤتمر يأتي عقب  الاجتماع الاقليمي التشاوري الذي نظمه (سباهي) مع منظمة الصحة العالمية في مدينه جدة في الفترة من ٩-١١ يونيو ٢٠١٤ حول سبل تحسين جودة ومأمونية الرعاية الصحية في دول شرق المتوسط وحضره ممثلون لعشرين دولة من دول المنطقة.

وكان (سباهي ) قد وقع مع المنظمة  العالمية مؤخرا اتفاقيه إجراء اول دراسة بحثية من نوعها على مستوى المملكة العربية لتقصي أنواع ومعدلات انتشار الأخطاء الطبية لدى مرضى المستشفيات، وهي الدراسة التي يؤمل عليها القطاع الصحي في المملكة الكثير للمساعدة في منع وقوع تلك الأخطاء من  خلال مناهج الاعتماد وتحسين الجودة المختلفة، ومن المقرر ان تبدأ هذه الدراسة في منتصف سبتمبر القادم.

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