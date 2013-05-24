"تمرد" تنظم مسيرة بالسويس وتجمع 25 ألف توقيع

انطلقت مساء اليوم، الجمعة، مسيرة من ميدان الأربعين بالسويس، تضم عددا كبيرا من أعضاء حركة تمرد وقيادات من القوى السياسية ونشطاء سياسيين ومواطنين جابت شوارع " تل القلزم – شارع المدينة – شارع صدقى – منطقة الترعة" وعدد من شوارع المحافظة مصطحبين مكبرات صوت عليها أغان وطنية، وأخرى تدعوا المواطنين للمشاركة فى الحملة والتوقيع على استمارات لسحب الثقة من مرسى.

وشهدت المسيرة تواجد ملحوظ من الفتيات، وقيام الشباب برفع أعلام مدون عليها "ملايين من المواطنين ضد مرسى – انزل وقع شارك – 30 يونيه موعدنا".

ومن جانبه، قال مصطفى السويسى منسق الحملة بالسويس لـ"اليوم السابع"، إنهم استطاعوا جمع مئات من التوكيلات فى مسيرات اليوم، والتى لاقت قبول واسع، مؤكدا أن الحملة يوميا تشهد انتشارا بين المواطنين والعمال.

وأضاف منسق الحملة، أنهم تمكنوا حتى الآن من جمع ما يقرب من 25 ألف توقيع لسحب الثقة من مرسى والمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، ومشاركة المواطنين فى تظاهرات 30 يونيه القادم.