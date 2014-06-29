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مدير امن القاهرة يتفقد انتظام الخدمات اﻻمنية بالحسين وشارع اﻻزهر

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مدير امن القاهرة يتفقد انتظام الخدمات اﻻمنية بالحسين وشارع اﻻزهر مدير امن القاهرة يتفقد انتظام الخدمات اﻻمنية بالحسين وشارع اﻻزهر

قام اللواء علي الدمرداش مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة في أولى ليالي شهر رمضان المبارك بتفقد الخدمات الأمنية بشارع الأزهر ومنطقة المشهد الحسيني للتأكد من إنتظام كافة الخدمات الأمنية و المرورية وفق خطة المديرية لتأمين المزارات التي يقصدها المواطنين خلال شهر رمضان حيث أن هذه المناطق تشهد إقبالاً جماهيرياً في تلك الأيام .

وشدد مدير الأمن على ضرورة العمل على تسيير الحركة المرورية بشارع الأزهر مع تكثيف الخدمات في أوقات الذروة لتحقيق أعلى درجات السيولة المرورية مع التأكيد على الدور التوعوي للخدمات وحسن التعامل مع المواطنين .

كما استمع لشكاوى ومقترحات المواطنين من قاطني المنطقة وزوارها ووعدهم بأن تكون كافة مقترحاتهم محل الدراسة والتنفيذ بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية للإرتقاء بهذه المنطقة الهامة و الحيوية .

أ ش أ

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