أخبار عاجلة

بالصور || أهالي الشرقية يسحلون بلطجي يخطف الأطفال من أمام المدارس ويكشفون عن الطريقة التي يستدرجهم بها -
السفيرة عزيزة - د. نورهان قنديل " أخصائي تغذية علاجية " ... رياضة " spinning " -
السكة الحديد تخالف قرار "الوزراء" بترشيد الإنفاق.. والوزير "خارج نطاق الخدمة"- مستند -
اردوغان لبوتين: هجوم إدلب "الكيميائي غير الإنساني" يهدد محادثات السلام -
محافظ أسوان يبحث سبل تنشيط السياحة العلاجية مع سفيرة البرتغال -
كلوب: غياب «ماني» مؤثر أمام بورنموث -
كلوب: سنقاتل على النقاط المتبقية في «البريميرليج» -
وست هام يسعى لتحصين نجميه في الصيف -
ظهير هوفنهايم على رادار تشيلسي -
السفيرة عزيزة - د. نورهان قنديل " أخصائي تغذية علاجية " ... وصفة سحرية وسهلة لـ " تنحيف الجسم " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

القبض علي 10 متهمين بينهم 5 بحرق كنيسه السيدة العذراء بمركز ديرمواس

Google+ Print
القبض علي 10 متهمين بينهم 5 بحرق كنيسه السيدة العذراء بمركز ديرمواس القبض علي 10 متهمين بينهم 5 بحرق كنيسه السيدة العذراء بمركز ديرمواس

صورة أرشيفية

القت السلطات الأمنية بمحافظة المنيا القبض علي 10 متهمين بينهم 5 هاربين في احداث العنف والمتهمين بحرق كنيسة السيدة العذراء خلال الاحداث حيث تم ضبط 5 متهمين في المحضر رقم 3436 لسنة 1013 إداري مركز دير مواس حريق كنيسة السيدة العذراء بقرية دلجا و 5 متهمين اخرين من مثيري الشغب والمخالفين لقانون التظاهر بدون تصريح .

بالاضافة الي القبض علي متهم يدعي احمد عبد المنعم 25 سنه فلاح من قرية دلجا الهارب من سجن مركز دير مواس أثناء اقتحام مركز الشرطة وحرق وسرقة محتوياته حيث كان محبوس احتياطيا علي ذمة القضية رقم 1755 لسنة 2013 إداري المركز قتل وخطف والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 3672 لسنة 2013 إداري مركز دير مواس اقتحام المركز ورقم 3436 لسنة 2013 إداري دير مواس اقتحام وحرق مبني كنيسة السيدة العذراء بقرية دلجا بديرمواس .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا