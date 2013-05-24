"حقوقى" يطالب بدورات تدريبية لرجال الداخلية المتعاملين مع المواطنين

طالب وائل عبد اللطيف المستشار الإعلامى لحقوق الإنسان، بضرورة العمل على عقد دورات تدريبية لرجال وزارة الداخلية الذين يتعاملون مع المواطنين مباشرة على وسائل جديدة فى إجراء التحريات لمعرفة الجناة دون التطرق لخضوع المتهم للتعذيب وضرورة احتواء المناهج التعليمية على مبادئ حقوق الإنسان وعدم جواز خضوع أحد للتعذيب أو غيره من دروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة والإطاحة بالكرامة.

وأكد على ضرورة القيام بحملات إعلامية تثقيفية لتوعية المجتمع بجريمة التعذيب بأشكاله والحد من تفشى هذه الجريمة فى المجتمع المصرى.

وطالب منظمات المجتمع المدنى بعقد دورات تدريبية للصحفيين والمحاميين على رصد وتوثيق حالات التعذيب واستخدام الآليات الدولية أمام القضاء المصرى.