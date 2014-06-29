تكريم الفائزين بجائزة خلف الحبتور للقرآن والسنة

نظمت مؤسسة خلف أحمد الحبتور للأعمال الخيرية، حفل تكريم للفائزين في مسابقات جائزة خلف أحمد الحبتور للقرآن الكريم والسنة الشريفة، في دورتها الأولى 1435 هـ - 2014م، وذلك بمسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب بالجميرا.

وحضر حفل التكريم كل من رجل الاعمال خلف أحمد الحبتور رئيس مجموعة الحبتور ورئيس مؤسسة خلف أحمد الحبتور للأعمال الخيرية، وسلطان الحبتور رئيس مجلس أمناء الجائزة، ومحمد الحبتور الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، ورجل الاعمال أحمد الحبتور، وعدد من المدعوين وأولياء أمور الطلاب المشاركين في المسابقات.

وقد شارك في الجائزة التي أقيمت خلال الفترة من الأول وحتى الخامس من شهر يونيو الجاري، وعلى مدى خمسة أيام، 200 متسابق ومتسابقة تحت 21 سنة، يمثلون 48 مدرسة حكومية وخاصة ومركزاً ومسجداً.

وألقى خلف الحبتور راعي الجائزة كلمة عبر فيها عن سعادته البالغة بتنظيم الجائزة، ووجه التهنئة الى الأمتين العربية والإسلامية، مؤكدا حرص المؤسسة على الحفاظ على اللغة العربية لغة القرآن الكريم، داعيا الشباب للتسلح بها في هذه المرحلة التي بدأ فيها نسيان اللغة بما تحمله من معان جليلة.

وأكد أن المؤسسة تعمل على العناية باللغة العربية وبالقيم النبيلة والسامية التي يكتسبها حفظة القرآن الكريم والحديث الشريف، مشيرا إلى أن المؤسسة تتعاون مع الجميع وتمد يدها لدعم هذا الجانب.

تقدير

وأعرب سلطان الحبتور رئيس مجلس أمناء الجائزة عن تقديره البالغ للجان التحكيم وكل من أسهم في انجاح الدورة الاولى من الجائزة ومسابقاتها المتعددة، لافتا إلى ان الجائزة تتيح الفرصة لكافة الحفظة في امارات الدولة للمشاركة في دورتها الثانية، بعد أن اقتصرت هذه المرة على مراكز ومدارس ومساجد دبي لتعم الفائدة على الجميع.

وقام خلف الحبتور وسلطان الحبتور يرافقهما فضيلة الشيخ فارس المصطفى رئيس لجنة التحكيم لمسابقات الجائزة بتكريم الجهات التي شاركت في الجائزة، وأسهمت في انجاح مسابقاتها وهي دائرة الشؤون الاسلامية والأوقاف والعمل الخيري، وجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، ومنطقة دبي التعليمية، ومؤسسة دبي للإعلام ولجنة التحكيم.

كما تم تكريم الطلاب الأوائل المكرمين من حفظة القرآن الكريم، فعلى صعيد المستوى الاول فاز كل من أحمد علي حسين وهشام محمد الاهدل وعبد الله عيسى عبد الوهاب، وفي المستوى الثاني فاز كل من مصطفى محمد البصيري وعمر محمد أحمد وعبد الرحمن ضاحي، وفي المستوى الثالث فاز محمد عبد السلام وابراهيم موسى وحمزة عبد المتين، وفي المستوى الرابع جاء محمد يمان عبد الباسط ومحمد عصام محمود وعمر سعيد أحمد، أما المستوى الخامس فقد جاء في المقدمة عمران عبد الله وعمر فرحان فراز وعبد الله يوسف علي.

السنة النبوية

وعلى صعيد السنة النبوية الشريفة والتي تضمنت ثلاثة مستويات، فقد فاز في المستوى الأول كل من عمر يحيى سليمان، ومحمد يمان طه، وفي الثاني فاز بالمراكز الثلاثة الاوائل مؤمن محمد، ومحمود بكر عبد القادر، وعبد الكريم عبد الرحمن، والمستوى الثالث فاز كل من صفوان عبد المناف، وأنس بهاء الدين، وعبد الكريم محمد حسن، وعمر محمد فتحي. وفي ختام الحفل تم تكريم خلف الحبتور، حيث قدم له سلطان الحبتور هدية تذكارية من أسرة الجائزة تثمينا لجهوده الخيرة.