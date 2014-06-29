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جائزة دبي الدولية للقرآن تبدأ محاضراتها مساء اليوم

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جائزة دبي الدولية للقرآن تبدأ محاضراتها مساء اليوم جائزة دبي الدولية للقرآن تبدأ محاضراتها مساء اليوم

تنطلق مساء اليوم بغرفة تجارة وصناعة دبي، وجمعية النهضة النسائية، برنامج فعاليات محاضرات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم لشهر رمضان المبارك، ويشمل البرنامج الذي سيبدأ الساعة العاشرة والنصف، المحاضرات الدينية للرجال والنساء.

وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية، رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، إن اللجنة المنظمة أكملت استعداداتها للدورة الثامنة عشرة من المسابقة الدولية، من خلال جميع الوحدات واللجان التابعة لها، مشيراً إلى أنه سيتم استضافة نخبة من العلماء والدعاة، خلال برنامج الجائزة الثقافي، الذي يسبق انطلاقة مسابقتها القرآنية الدولية في دورتها الثامنة عشرة.

وأضاف أن محاضرات الرجال ستنظم في غرفة تجارة وصناعة دبي، أما محاضرات النساء فستتم في قاعة جمعية النهضة النسائية في دبي.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة أن اللجنة ستعلن عن شخصية العام الإسلامية، خلال هذا الأسبوع، وقال، إن قائمة العلماء والدعاة تشمل كلاً من الدكتور صالح المغامسي، والدكتور عمر عبد الكافي، والدكتور العربي كشاط، والدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن، والدكتور حميد مجول النعيمي، وسعد بن عتيق العتيق، وسليمان الجبيلان، إضافة إلى كل من الدكتورة فلوة الراشد، والدكتورة رقية العلواني.

ولفت رئيس اللجنة المنظمة إلى أن الدورة الثامنة عشرة من عمر الجائزة ستشهد حضوراً لافتاً من الشباب المتسابق من كثير من الدول العربية والإسلامية، ومن الجاليات الإسلامية في الدول الغربية، حيث بلغ العدد إلى الآن 87 شخصاً، وقال إن اللجنة خاطبت نحو 145 دولة إسلامية وعربية، ومركزاً إسلامياً في الدول غير الإسلامية.

وقال، إن لجنة تحكيم المسابقة في الدورة الثامنة عشرة تضم جاسم محمد مراد حسن من الإمارات، وصلاح محمود محمد الصغير من ، وسميح أحمد خالد عثامنة من الأردن، والدكتور خالد أحمد بركات من لبنان، وفؤاد بن مصطفى كمال الحسن من ، والمهندس أسامة هاشم الصافي من الإمارات، وعبد الرزاق الدليمي من العراق، وعبد العزيز الحوسني من الإمارات.

 

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