رئيس الدولة ونائبه يتلقيان تهاني الحكام وأولياء العهود برمضان

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة من أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود وسمو نواب الحكام، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب أصحاب السمو حكام الإمارات وسمو أولياء العهود وسمو نواب الحكام في برقياتهم عن أطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين، داعين المولى العلي القدير أن يعيدها على صاحب السمو رئيس الدولة بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات بمزيد من الرقي والتقدم والازدهار.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقيات تهنئة مماثلة من أصحاب السمو حكام الإمارات وسمو أولياء العهود وسمو نواب الحكام بالمناسبة نفسها.

وبعث أصحاب السمو حكام الإمارات وسمو أولياء العهود وسمو نواب الحكام برقيات تهنئة مماثلة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول شهر رمضان.

كما هنأ الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعياً المولى عزو وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموه بموفور الصحة والعافية.

تهنئة

كما هنأ الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة الكريمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود وسمو نواب الحكام، سائلاً الله عز وجل أن يكون شهر خير ومحبة وبركات. وهنأ سموه بهذه المناسبة المباركة أيضاً شعب الإمارات والجاليتين العربية والإسلامية.

كما رفع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وهنأ سموه بهذه المناسبة الكريمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو أولياء العهود وسمو نواب الحكام .. سائلاً الله عز وجل أن يكون شهر خير ومحبة.

برقيات تهنئة

من جهة أخرى، بعث أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود وسمو نواب الحكام برقيات تهنئة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنين لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم مزيداً من الرقي والتقدم وللأمة العربية والإسلامية العزة والتقدم والمجد.

تهنئة

هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمة العربية والإسلامية بشهر رمضان الفضيل، ودون سموه على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أبارك لكم قدوم شهر رمضان الفضيل، أعاده الله على بلادنا والبلاد العربية والإسلامية بالخير والبركة والأمن والأمان».