أخبار عاجلة

بالصور || أهالي الشرقية يسحلون بلطجي يخطف الأطفال من أمام المدارس ويكشفون عن الطريقة التي يستدرجهم بها -
السفيرة عزيزة - د. نورهان قنديل " أخصائي تغذية علاجية " ... رياضة " spinning " -
السكة الحديد تخالف قرار "الوزراء" بترشيد الإنفاق.. والوزير "خارج نطاق الخدمة"- مستند -
اردوغان لبوتين: هجوم إدلب "الكيميائي غير الإنساني" يهدد محادثات السلام -
محافظ أسوان يبحث سبل تنشيط السياحة العلاجية مع سفيرة البرتغال -
كلوب: غياب «ماني» مؤثر أمام بورنموث -
كلوب: سنقاتل على النقاط المتبقية في «البريميرليج» -
وست هام يسعى لتحصين نجميه في الصيف -
ظهير هوفنهايم على رادار تشيلسي -
السفيرة عزيزة - د. نورهان قنديل " أخصائي تغذية علاجية " ... وصفة سحرية وسهلة لـ " تنحيف الجسم " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزيرة التضامن الاجتماعي: حل مشكلة المعاش المبكر خلال أسبوع

Google+ Print
وزيرة التضامن الاجتماعي: حل مشكلة المعاش المبكر خلال أسبوع وزيرة التضامن الاجتماعي: حل مشكلة المعاش المبكر خلال أسبوع

غادة والي

أكدت الدكتور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك مشروع كبير تقوم به القوات المسلحة ووزارة الإسكان لبناء مليون وحدة سكانية منحة من دولة الإمارات الشقيقة بمساحات تترواح ما بين 80 إلي 120 مترا للوحدة.

وأضافت والي لبرنامج “على مسئوليتي” أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بدور فعال في تلك المبادرة من خلال الأبحاث التي تقوم بها الوزارة لتحديد المستحقين لتلك الواحدت واستبعاد غير المستحقين.

وفي سياق مختلف قالت والي، إنه سوف يتم حل مشكلة المعاش المبكر خلال الأسبوع المقبل، بعد عرض مشروع القانون علي مجلس الوزراء بما لا يتعدي هذا الحق علي المواطن.

ولفتت والي، إلى أن وزارة التضامن ليس لها أي خلافات مع أي جهة أو وزارة وهناك تنسيق كامل بين الوزارة والجهات الأخري لتقسيط الديون للوزارة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا