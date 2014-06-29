وزيرة التضامن الاجتماعي: حل مشكلة المعاش المبكر خلال أسبوع

أكدت الدكتور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك مشروع كبير تقوم به القوات المسلحة ووزارة الإسكان لبناء مليون وحدة سكانية منحة من دولة الإمارات الشقيقة بمساحات تترواح ما بين 80 إلي 120 مترا للوحدة.

وأضافت والي لبرنامج “على مسئوليتي” أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بدور فعال في تلك المبادرة من خلال الأبحاث التي تقوم بها الوزارة لتحديد المستحقين لتلك الواحدت واستبعاد غير المستحقين.

وفي سياق مختلف قالت والي، إنه سوف يتم حل مشكلة المعاش المبكر خلال الأسبوع المقبل، بعد عرض مشروع القانون علي مجلس الوزراء بما لا يتعدي هذا الحق علي المواطن.

ولفتت والي، إلى أن وزارة التضامن ليس لها أي خلافات مع أي جهة أو وزارة وهناك تنسيق كامل بين الوزارة والجهات الأخري لتقسيط الديون للوزارة.