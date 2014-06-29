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بيل جيتس يدعو شباب العرب للتركيز على دراسة العلوم لتطوير اقتصاديات بلادهم

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بيل جيتس يدعو شباب العرب للتركيز على دراسة العلوم لتطوير اقتصاديات بلادهم بيل جيتس يدعو شباب العرب للتركيز على دراسة العلوم لتطوير اقتصاديات بلادهم

بيل جيتس

يكرس بيل جيتس “مؤسس شركة “مايكروسوفت” حياته حاليًا لرعاية العديد من الحركات والبرامج الخيرية حول العالم، والتي تسعى إلى إنقاذ حياة الأفراد والأطفال والتخلص من الفقر والأمراض، وتوفير المساعدات الغذائية اللازمة.

وقال بيل جيتس خلال استضافته على قناة “العربية” الليلة إنه يرى نفسه محظوظا أثناء نشأته بوفرة الموارد وحصوله على التعليم الجيد، وهو الآن يستمتع جدا بالعمل على توفير هذه الموارد في العالم أجمع.

ونصح جيتس الشباب العربي بالتركيز على مجالات العلوم في دراساتهم لتطوير بلدانهم. وأضاف أن توافر التكنولوجيا في كل مدرسة في العالم ووصولها إلى الجميع سيعمل على تحقيق المساواة.

وقد استطاع جيتس من خلال مؤسسته الخيرية “بيل ومليندا جيتس” لرعاية العديد من الحركات والبرامج الخيرية حول العالم، والتي تسعى إلى إنقاذ حياة الأفراد والأطفال والتخلص من الفقر والأمراض، وتوفير المساعدات الغذائية اللازمة.

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