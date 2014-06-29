عضو بالفريق البحثي لعلاج فيروس “سي” يكشف سبب تأجيل استخدام الجهاز لـ6 أشهر

أكد أحمد مؤنس، أحد أعضاء الفريق البحثي لجهاز علاج فيروس “سي” الخاص بالقوات المسلحة، أن التأجيل في صالح المريض وليس ضد مصلحته، بمعنى أنه منذ الإعلان عن الجهاز في 22 فبراير الماضي حتى اليوم، تقوم القوات المسلحة والفريق البحثي بأبحاث وتجارب للخروج بالجهاز إلي النور.

وأضاف مؤنس – خلال مداخلة هاتفية على فضائية “صدي البلد”:” أنه تم اختبار الجهاز بعناية شديدة في مركز الليزر بالكلية الفنية العسكرية وهيئة الإشعاعات النووية وأثبتت تلك الاختبارات سلامة الجهاز 100%، وأنه لا يصدر أي إشعاعات ضارة بجسم المريض ” .

وأوضح مؤنس أن الكبسولات العلاجية تم اختبارها في كلية البنات جامعة الأزهر والكثير من الهيئات العلاجية وأظهرت نتائج مبهرة وجميع المكونات طبيعة ولايوجد بها أي بكتريا، مضيفا أن مدة تأجيل الجهاز لستة شهور لا تضر بالمريض في شيء لأنها مدة بسيطة وهذا التأخير حرصا من القوات المسلحة والفريق البحثي على خروج الجهاز بالصورة التي تليق بمصر وشعبها وجيشها.