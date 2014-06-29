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كولومبيا تفوز على أوروجواي بهدفين وتتأهل لدور الـ8 بالمونديال

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فاز منتخب كولومبيا على نظيره أوروجواى بنتيجة 0/2، في إطار مباراة دور الـ16 لبطولة كأس العالم، التي تقام في البرازيل، وتستمر حتى 13 يوليو المقبل.

أحرز هدفى الكولومبى اللاعب جيمس رودريجيز في الدقيقتين 28 و50 من عمر المباراة، وبالتالى يتأهل منتخب كولومبيا إلى دور الـ8 للمونديال، ليواجه منتخب البرازيل في مباراة ديربي أمريكية جنوبية خالصة.

وقدم منتخب كولومبيا أداءً مميزًا خلال المباراة، ولعب بطريقة منظمة، بينما لم يستطع منتخب أوروجواي هز شباك كولومبيا بفضل تألق أوسبينا حارس مرمى المنتخب الكولومبى.

 

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