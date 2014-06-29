“ناسا” تطلق بالون اختبار لأنظمة هبوط مركبة تقوم بإرسالها للمريخ

انطلق من برج إطلاق في قاعدة لإطلاق الصواريخ تابعة للبحرية الأمريكية في كاواي بولاية هاواي بالمحيط الهادي اليوم السبت منطاد ضخم يحمل مركبة فضاء تجريبية على شكل صحن تابعة لإدارة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا)، لاختبار أنظمة الهبوط للمركبة التي سترسلها ناسا في مهام لكوكب المريخ في المستقبل.

وانطلق المنطاد الذي يعمل بالهليوم الساعة 2.40 بعد ظهر اليوم بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1840 بتوقيت جرينتش) في صعود من المتوقع أن يستمر ثلاث ساعات حتى ارتفاع 120 الف قدم (36576 مترا) فوق المحيط الهادي. ويبلغ المنطاد من الضخامة ما يكفي لتغطية استاد روز بول لكرة القدم في باسادينا بولاية كاليفورنيا.

وأذاع تليفزيون ناسا على الهواء مباشرة عملية اطلاق المنطاد التي تأجلت ست مرات هذا الشهر بسبب الأحوال الجوية غير المواتية. وعندما يصل البالون إلى وضعه ستنطلق منه المركبة المصممة على شكل صحن كي يتسنى لمحركها الصاروخي دفعها إلى ارتفاع 180 ألف قدم (54900 متر).

ومن المقرر أن ينتفخ في مرحلة تالية درعها الدائري الشكل كي تتباطأ سرعة المركبة من 4828 كيلومترا في الساعة -وهو ما يعادل أربعة أمثال سرعة الصوت- إلى نصف هذه السرعة تقريبا.

وفي النهاية من المقرر أن تفتح مظلة قطرها 34 مترا لتنقل المركبة إلى هبوط يخضع للسيطرة في المحيط.