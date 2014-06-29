بالصور .. جنازة عسكرية بالغربية لضابط شرطة من قوة مديرية أمن مرسي مطروح

شيعت مديرية أمن الغربية اليوم السبت جنازة النقيب الدسوقي أصلان من قوة مديرية أمن مرسي مطروح والمنتدب من الإدارة العامة للحماية المدنية والذي لقي مصرعه بعد أن صدمته سيارة أثناء وجوده بأحد الأكمنة على طريق مرسى مطروح الإسكندرية.

وشارك في تشييع الجثمان اللواء طاهر الرحمانى مندوب من رئاسة الجمهورية واللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية واللواء سامى يوسف مدير إدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية واللواء محمد صقر وكيل الإدارة العامة للحماية المدنية والعميد محمد حسين متولى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالغربية والعميد طارق العباسى رئيس قسم المفرقعات بالغربية، تم تشييع جثمان الشهيد في جنازة عسكرية بمسقط رأسه بقرية محلة مرحوم مركز طنطا بمشاركة الألاف من أهالي القرية وزملاء الشهيد.