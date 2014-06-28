ننشر خريطة برامج “ONTV” خلال شهر رمضان

تقدم قناة “ONTV”، مجموعة من البرامج الجديدة خلال شهر رمضان ، حرصًا علي تقديم خدمة جيدة لجمهورها خلال هذا الشهر الكريم.

تقدم الإعلامية أماني الخياط، برنامج صباح ON، بالاشتراك مع رامي رضوان وذلك في تمام الثامنة حتي العاشرة صباحًا، حيث يناقش أهم القضايا السياسية والاجتماعي التي تشهدها الساحة المصرية.

يبدأ الإعلامى إبراهيم عيسى، تقديم برنامجه “مدرسة المشاغبين”، والذى يعرض على شاشة ONTV، في تمام ال 5:45 إلي 7:45 ، ويستضيف عيسي عدداً من الشخصيات المعروفة بشغبها وإثارتها للجدل.

وتدور فكرة البرنامج الجديد، الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم عيسى على شاشة ONTV فى رمضان، باسم “مدرسة المشاغبين”، حول مناقشة “عيسى” لمجموعة من الشباب من أعمار وأفكار سياسية مختلفة، يرتدون زيا مدرسيا موحدا، على مدار 30 حلقة.

وسيناقش إبراهيم عيسى فى كل “حصة مدرسية” (حلقة) مع “طلاب مدرسة المشاغبين”، قضية معينة فى مجالات مختلفة مثل السياسة والاقتصاد والفن والرياضة والتاريخ والأدب.

من الساعة 12 : 2 مساًء يذاع برنامج “ست الحسن” الذي تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن ، وهو برنامج يغطى اهتمامات ومشكلات وقضايا المرأة فى ربوع مصر.

يذاع برنامج “قارئة الفنجان” الذي تقدمه الإعلامية شيرين نصر في تمام 1:45 حيث يناقش من خلال حلقات البرنامج أسرارا هامة في حياة ضيوفه، كما يصرحوا بمواقف تسببت في تغيير مسار حياتهم، وأعلنوا أسماء أعدائهم وبكل صراحة أمام المشاهدين.

في ال 6:55 يذاع مسلسل صديق العمر بطولة الفنان باسم سمرة والذي يتحدث عن علاقة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر بالمشير عبدالحكيم عامر. كما يقوم الكاتب الصحفي عمرو خفاجي بمناقشة كواليس حلقات المسلسل في استوديو تحليلي في الساعة 8 مساًء.

يستمر الإعلامي جابر القرموطي خلال شهر رمضان المبارك في تقديم حلقات برنامجه مانشيت والذي يبدأ في الساعة 8:30 .

“برنامج رمضان بلدنا” والذي تقدمه داليا أبو عمر ، في تمام الثانية عشر من منتصف الليل، حيث يقدم البرنامج متابعة المسلسلات الرمضانية ويقوم باستضافة نجومها.

“برنامج رجال حول الرسول” والذي يقدمه جمال قطب في ال12:30 بعد منتصف الليل ، حيث يتناول البرنامج صفات الصحابة والخلقية وكيف تاثروا بالرسول صلى الله عليه وسلم وكيف اثروا هم انفسهم على من حولهم ومن امثلة هؤلاء الصحابة طلحة بن عبيد الله – عمر بن الخطاب – أبو بكر الصديق.