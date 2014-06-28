بالصور .. الهلايل والدابودية بأسوان توقع مراسم الصلح النهائى الاثنين القادم

اعلنت اليوم لجنة المصالحات باسوان فى مؤتمر كبير بحضور اللواء مصطفى يسرى محافظ اسوان، واللواء سعد زغلول مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء حسن السوهاجى مدير امن اسوان، والدكتور منصور كباش رئيس لجنة المصالحات، وحضور ابناء قبيلتى الهلايل والدابودية وعدد كبير من القبائل العربية بنود الصلح التى تم الاتفاق عليها والتوقيع عليها من ممثلى قبيلتى الهلايل والدابودية على ان تتم مراسم الصلح النهائية يوم الاثنين القادم.

وبدا المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على ارواح ضحايا الاشتباكات من القبيلتين، ثم قام اللواء مصطفى يسرى بتقديم الشكر لابناء القبيلتين وقال إنه تم اليوم التوقيع على شروط الصلح من القبيلتين وستتم مراسم الصلح النهائية يوم الاثنين القادم .

> وقال الدكتور منصور كباش رئيس لجنة المصالحات، إن هذه اللحظات لحظات فارقه فى تاريخ أسوان وشكر ابناء القبيلتين على تعاونهما مع اللجنة وقال إن ما تم التوقيع عليه اليوم هو صلح نهائى بين القبيلتين، على ان يتقدم ابناء كل قبيلة بالاعتذار لأولياء الدم من القبيلة الاخرى، وعلى أن تعود العلاقات والزيارات لطبيعتها بين القبيلتين وقال إن هناك شروط قاسية لمن يخرق هذا الصلح وتم الاتفاق عليها ولن اعلن عنها لاننى واثق من التزام القبيلتين بالصلح.

واختتمت مراسم الصلح بقراءة الفاتحة وبتسليم ابناء القبيلتين على بعضهما.