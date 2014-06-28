“صفوت العالم”: الإعلام عظّم اختراع الجيش..ويجب عليه عدم تسييس القضايا الطبية

قال الدكتور صفوت العالم أستاذ الاعلام بجامعة القاهرة، أن خطوة طرح الاكتشافات العلمية والطبية في الإعلام يجب أن تكون آخر المراحل ويجب أن يسبقها مراحل من الاكتشاف والتجارب والتأكيد وتراكم التجارب والتأكد والتثبت ثم نصل لمرحلة طرح الاكتشاف في الإعلام .

وأضاف “العالم” خلال برنامج ” الشارع المصري ” الذي تقدمه الإعلامية ضحى الزهيري على قناة العربية ” الحدث “، إقامة مؤتمر أو تدشين حملة دعائية بشأن اختراع او اكتشاف علمي أو طبي يمثل إثارة للاهتمام وتعظيم لمكانة الدولة المكتشفة له وبالتالي يجب على الإعلام أن لا يسيس القضايا المتعلقة بالطب والاكشافات العلمية، لأن التناول الإعلامي وتداخل البعد السياسي صوّر كل من ينتقد الاختراع بأنه ينتقد الجيش.

وأكد العالم على أنه عندما يتعلق الأمر باكتشاف طبي أو علاجي فإن ذلك يمثل حدثًا فريدًا ينتظره الملايين من المرضى في مصر والعالم بالتالي يجب أن تكون مرحلة الاعلام اخر المراحل بعد التأكد من فعالية الاكتشاف .

> وأضاف”العالم”في الفترة التي تم بها الإعلان عن الاكتشاف ظهرت كثير من البرامج والضيوف على القنوات الفضائية والكتاب الصحفيين تُعظِّم من هذا الاكتشاف وتؤكد ان الجيش المصري مليئ بالخبرات العلمية، وكان الهدف من ذلك تحسين صورة الجيش وتعظيم صورته وتعظيم المتخصصين العلميين به رغم أنه ليس مطلوبا من مؤسسة عسكرية القيام باكتشافات طبية، فمصر بها اكثر من 18 كلية طب وبها عشرات من المراكز البحثية والعلماء المتخصصين وبها أكثر من عشرين الف استاذ طب وصيدلة، ويجب الاستفادة من خبراتهم واذا كان الجيش قد بذل جهدا معينا فلا مانع من أن يستفيد المختصون ويكثفوا من تلك التجارب وينوعوها.

وحذر العالم خلال البرنامج من بعض الاعلانات على القنوات الفضائية عن المنتجات الطبية والتي توظف أمراض الناس لأغراض تجارية ويجب علينا تحري الدقة حول تلك المنتجات.