انقطاع التيار أثناء حديث الرئيس الفنزويلي «مادورو» عن الكهرباء

بينما كان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يلقي كلمة تلفزيونية مباشرة إلى الشعب، الجمعة، عن ظاهرة انقطاع الكهرباء، انقطع التيار عن عدة مدن فنزويلية مما تسبب في وقف بث كلمة الرئيس مرتين.

وقال مادورو في كلمته: «إن السلطات تحاول الحصول على مزيد من المعلومات عن سبب الانقطاع».

وعانت فنزويلا، العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، أعطالاً في الكهرباء في السنوات القليلة الماضية، يعزوها منتقدون إلى انخفاض أسعار الكهرباء وضعف استثمارات الدولة بعد تأميم قطاع الكهرباء في العام 2007.

وقال مادورو في كلمته: «هناك بعض المشكلات على ما يبدو، سنتحرى بعض المشكلات التي نواجهها في خطوط الكهرباء في بعض المناطق بالبلاد».

وتوقف البث عبر شاشات التلفزيون لثوانٍ أثناء نقل وقائع حفل توزيع جائزة الصحافة الوطنية، وسمع في خلفية الصورة الثابتة عبارة «الكهرباء انقطعت على ما يبدو».

وقال شهود لـ «رويترز»: إن الكهرباء انقطعت عن عدة مناطق في العاصمة كراكاس، بينما ذكر مستخدمو «تويتر» أن التيار انقطع عن مناطق أخرى من البلاد من بينها ماراكايبو ثاني أكبر مدينة في فنزويلا، وعن المركز الصناعي في بلنسية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن معظم قطارات الأنفاق في كراكاس، توقفت بسبب انقطاع الكهرباء.

وقال ممثل من شركة النفط المملوكة للدولة: إنه لم يتلق أي تقارير عن تأثر صناعة النفط نتيجة انقطاع الكهرباء، فيما لم ترد شركة «كوربواليك» الوطنية للكهرباء على مكالمات هاتفية للاستفسار عن نطاق انقطاع الكهرباء.