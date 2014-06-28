الأهلي على وضعه

تغلب الأهلي على الزمالك بهدف دون مقابل في الجولة الأولى للدورة الرباعية النهائية للدوري الممتاز.

واصل الأهلي تفوقه على منافسه التقليدي نفسيا قبل فنيا ونجح في تحقيق الفوز برغم خوض اللقاء بعناصر شابة بدون خبرة كبيرة.

وفشل الزمالك في تحقيق الفوز على الأهلي للمرة الـ18 على التوالي ومنذ ست سنوات بالتحديد في 2008.

سجل هدف الأهلي أحمد توفيق لاعب وسط الزمالك بالخطأ في مرماه في الدقيقة 20.

ورفع الأهلي رصيده إلى ثلاث نقاط في الدورة الرباعية بالتساوي مع سموحة المتصدر بالأهداف ليواجه بتروجيت في الجولة المقبلة، بننما يواجه الزمالك الفريق السكندري.

شباب الأهلي

دخل الأهلي المباراة معتمدا على شبابه بعدما دفع فتحي مبروك المدير الفني بالثلاثي رمضان صبحي وكريم بامبو وعمرو جمال في الهجوم.

بينما اعتمد الزمالك على طريقته التقليدية 4-2-3-1 بوجود الثلاثي حازم إمام ومؤمن زكريا ومحمد إبراهيم خلف احمد جعفر المهاجم الوحيد.

ضغط الزمالك من منتصف ملعب الأهلي مبكرا وحاول أن يربك دفاعات الفريق الأحمر.

ولكن الأهلي ظهر اخطر في منتصف الملعب الهجومي وشكل بامبو وصبحي خطورة كبيرة على دفاعات الأبيض.

ومن هجمة مرتدة نجح الأهلي في التقدم بعدما فشل أحمد توفيق لاعب وسط الزمالك في إبعاد الكرة وسددها في مرماه خادعا عبد الواحد السيد لتسكن الكرة الشباك.

ركلة فتح الله

في الشوط الثاني، ضغط الزمالك بقوة وتراجع الأهلي معتمدا على الهجمات المرتدة.

ورغم اندفاع الزمالك إلا أن الأهلي ظل الأخطر بعدما أهدر رمضان صبحي فرصة التعزيز في الدقيقة 59 بعدما راوغ الدفاع وسدد ولكن عبد الواحد أنقذا الكرة.

وكاد بامبو أن يضيف الثاني بعدما قاد هجمة عنترية راوغ فيها ثلاثة لاعبين من الزمالك ولكن تسديدته وصلت ضعيفة في أيدي عبد الواحد.

ودفع ميدو بكل أوراقه الهجومية ليحصل أحمد علي على ركلة جزاء في الدقيقة 69 ولكن فتح الله أطاح بالكرة بغرابة خارج المرمى.

وحاول الزمالك العودة بعد الركلة ولكن ثبات الأهلي حال دون الوصول إلى مرماه بل وأهدر أكثر من فرصة لزيادة النتيجة.