الرئاسة التونسية: لا صحة لتجاهل السيسي لمرزوقي ولا خلاف دبلوماسي بين البلدين

نفت الرئاسة التونسية اليوم السبت وقوع أي خلاف دبلوماسي بين تونس والقاهرة، نافية تقارير صحفية مصرية “ادعت” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمّد تجاهل الرئيس التونسي منصف المرزوقي أثناء دورة القمة الإفريقية مؤخرا.

وردًا على سؤال حول “شائعات مصرية بشأن تجاهل السيسي للمرزوقي” إنّه لا أساس من الصحة لتلك الشائعات ولا يوجد أي خلاف دبلوماسي بين الرئيسين. وتونس تتمنى أن تعود مصر إلى طريق الديمقراطية والاستقرار .”

وكانت بعض الصحف، والقنوات المصرية أشارت إلى أن السيسي، صادف في طريقه من القاعة للقاء رئيس غينيا الاستوائية، الوفد التونسي برئاسة الرئيس المنصف المرزوقي، ولكنه تجاهله دون أن يلقي التحية رغم مروره بجواره.

تابع موقع CNN عربية، أنه وكانت صور تلفزيونية أظهرت الرئيس التونسي وهو بصدد تصفّح أوراق القمة الإفريقية أثناء إلقاء الرؤساء كلماتهم.

وقالت صحف إنّ الصور تم التقاطها أثناء إلقاء السيسي كلمته، في الوقت الذي لم يتم التأكد من ذلك كما لم يعرف ما إذا كان المرزوقي بصدد متابعة الكلمة بالاستماع وقراءة نصها في نفس الوقت.

ورغم تقارير مصرية عن خلاف دبلوماسي بين القاهرة وتونس، على خلفية دعوة المرزوقي إلى إطلاق سراح الرئيس المعزول محمد مرسي، إلا أن السفير المصري عاد لممارسة مهماته في تونس بعد دعوته لفترة من قبل القاهرة. كما وجّهت الحكومة التونسية التهنئة للرئيس المصري المنتخب عبر وزير الخارجية المنجي الحامدي الذي تنقل إلى القاهرة وشارك في حفل تنصيبه.