10 قتلى في تفجير “بيت دعارة” بشمال شرق نيجيريا

أسفر انفجار وقع ببيت للدعارة في مدينة باوتشي بشمال شرق نيجيريا عن سقوط 10 قتلى وإصابة 14، حسبما قالت الشرطة، السبت.

وفي بيان ذكرت الشرطة أن سبب الانفجار غير معلوم، لكن جماعة بوكو حرام المتشددة نفذت عددا من الاعتداءات في مدينة باوتشي منذ انطلاق تمردها لإقامة دولة إسلامية في شمال نيجيريا، قبل 5 سنوات.

وأوضح المتحدث باسم ولاية باوتشى، محمد هارونا،لموقع”سكاي نيوز”، أنه كان معروفا أن المبنى المستهدف في حي بيان غاري في ضاحية المدينة هو بيت للدعارة.

وأضاف: ” تأكد مقتل 10 أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح بدرجات مختلفة”.

واستهدفت بوكو حرام في السابق حانات ومدارس تعتبرها مخالفة لتفسيرها للشريعة الإسلامية.