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بعد 45 يوم من تعيينه..عزل نائب وزير الدفاع السعودي

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بعد 45 يوم من تعيينه..عزل نائب وزير الدفاع السعودي بعد 45 يوم من تعيينه..عزل نائب وزير الدفاع السعودي

الأمير خالد بن بندر- وزير الدفاع

قرر العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبد العزيز، مساء السبت، اعفاء نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن بندر من منصبه بعد 45 يومًا من تعيينه في تغيير هو الرابع من نوعه في هذا الموقع خلال 15 شهرًا.

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية، أن الملك قرر إعفاء الأمير خالد بن بندر من منصبه بناء على “ما عرضه علينا ولي العهد وزير الدفاع” الأمير سلمان بن عبد العزيز.

ولم يشر البيان إلى أن القرار صدر بناء على طلب المعفي كما درجت العادة.

ولم يلفت قرار الإعفاء، تعيين بديل للأمير خالد بن بندر.

يذكر أن الملك عين الأمير خالد الذي كان اميرا للرياض في منصب نائب وزير الدفاع في 14 مايو الماضي.

وقد صدر أمر ملكي بإعفاء الأمير فهد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن من منصبه نائبًا لوزير الدفاع، وتعيين الأمير سلمان بن سلطان مكانه في مطلع أغسطس 2013.

كما كان الامير خالد بن سلطان اعفي من منصبه نائبا لوزير الدفاع في إبريل 2013.

أ ف ب

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