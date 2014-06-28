محلب يقوم بجولة بالمنطقة الأثرية بالهرم ويختتمها بموقع انفجار سنترال 6 أكتوبر

أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة لن تسمح مرة أخرى بتكرار التعديات التى شهدتها المناطق الأثرية خلال الفترة الماضية.

وطالب محلب خلال تفقده أعمال تطوير منطقة الأهرامات وأبو الهول، مساء اليوم العمالة بالمنطقة الأثرية بالاهرامات وخاصة الخيالة والعاملين بالمنطقة بضرورة الحفاظ على آثارنا التى تعد أحد كنوز بلادنا وأن ينشروا امن بالمنطقة ويساهموا فى نجاح عملية التطوير الجارية بالمنطقة.

> وحرص “محلب” على القيام بجولته فى منطقة أبو الهول والأهرامات التى رافقه خلالها وزير السياحة ومحافظ الجيزة مترجلًا، حيث تفقد مواقف الدواب ، وطالب بإعلان التسعيرة التى سيتم وضعها للخدمات التى تقدم للسائحين،كما تفقد المقرات الجديدة لأماكن وقوف سيارات الشرطة والأماكن التى تم تخصيصها للبازارات والباعة بالمنطقة .

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة الانتهاء من تطوير منطقة مصر القديمة بالإضافة إلى إعادة استخدام كافة المناطق التى تم إهمالها فى إطار استخدام كافة الإمكانات والقدرات .

وعن حوادث الإرهاب الأخيرة، نعى رئيس الوزراء شهداء الوطن الذين راحوا ضحايا الإرهاب الغاشم ، وقال ” إننا سنقضى على الإرهاب الأسود وسنعمل على عودة الأمن بكل قوة”.

من جانبه، قال هشام زعزوع، وزير السياحة، إن المنطقة التى تفقدها المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، تم تطويرها بتكلفة 16 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من التطوير ستبدأ من الهرم الثانى وحتى الهرم الثالث والبانوراما وإنه يتم العمل على تطوير المنطقة من العامل البشرى والأرصفة والطرق،

أما الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، فأكد أن المحافظة قامت بأعمال رفع كفاءة للطرق والإنارة خارج المنطقة الأثرية بالهرم ، فى إطار عملية التطوير حيث تم الانتهاء من رصف طريق أبو الهول من منطقة الهرم حتى الصوت والضوء ومن طريق الرماية إلى الدائرى حتى المنطقة وتكثيف أعمال النظافة فى الطرق المؤدية لمنطقة الهرم.

وأشار المحافظ إلى أنه تمت إتاحة التراخيص لمسيرى الدواب والسيارات وفتح باب التقدم ، لهذه التراخيص حيث تقدم للحصول عليها أكثر من 500 شخص ، الأمر الذى يعد نقلة نوعية لتنظيم العمل داخل المنطقة.

واختتم رئيس الوزراء جولته بمنطقة الاهرامات بزيارة موقع سنترال السادس من أكتوبر الذى تعرض لعمل ارهابى جبان صباح اليوم ووجه بسرعة إزالة آثار هذا التفجير وإعادة الشىء لأصله مع توفير الرعاية لضحايا هذا الحادث.

> أ ش أ