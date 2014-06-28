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عمال نترات السويس يشكون عدم صرف رواتبهم واستمرار ازمة المفصولين‎

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عمال نترات السويس يشكون عدم صرف رواتبهم واستمرار ازمة المفصولين‎ عمال نترات السويس يشكون عدم صرف رواتبهم واستمرار ازمة المفصولين‎

عمال-نترات-السويس

أصدر عمال شركة نترات السويس بيان، اليوم السبت، يشكون فيه عدم صرف رواتب العاملين عن الشهر الماضي فى تعسف إداري ومخالفة صريحة لقانون العمل.

وأضاف العمال فى بيانهم، أن اليوم هو اليوم الـ 30 على فصل 9 من عاملين السويس للنترات بقرار إداري تعسفى بدون أسباب ،وتهديد باقى العاملين بالفصل فى حالة عدم تشغيل المصنع وبدون معرفة اسباب زملائهم ونقابتهم التى تنوب عنهم.

وناشد العاملون من خلال البيان الرئيس وجميع مسئولو الدولة بالتدخل، خاصة بعد محاولة رجل الاعمال السعودي مالك الشركة فى استخراج المنتج من المخازن وتصديره للسعودية يوم الاثنين، وترك العاملين بدون رواتب وبدون عودة المفصلين وهو ما وصفه العمال تحدى للحكومة والعمال بالرغم من إعطاء العاملين أجازة مدفوعة الأجر من 8 إلى 22 من شهر يونية الحالي ولم يصرف رواتب العاملين حتى الآن.

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