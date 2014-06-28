العثور على طالب الهندسة المفقود غريقًا بخليج السويس‎

عثرت القوات البحرية، وحرس الحدود بالسويس، مساء اليوم، على الشاب مصطفي أمين الطالب بكلية الهندسة المفقود، منذ أمس أثناء تدربه مع 7 شباب اخرين على عمليات الغطس والسباحة بالقرب من نادي الكشافة البحرية بمنطقة كورنيش السويس.

قال عبد الرحيم مصطفي، المتحدث الإعلامي باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، إن الشاب المتوفي هو نجل أحد زملائهم بالهيئة وأنه يطالب اللواء العربي السروي محافظ السويس فتح تحقيق موسع بالواقعة ووجود قصور من عددت جهات حول الحادث.

اوضح “مصطفي” ، أن هناك خطورة واهمال على منطق المجري الملاحي والموانئ وعدم وجود رقابة على الدخول والخروج من نادي الكشافة البحرية الطل على قناة السويس والقريب من الغاطس لميناء بور توفيق فضلا عن عدم وجود رقابة على القزق بخلف قرية الحجاج وكل ذلك يهدد الامن القومي ، مطالب كافة الجهات التحقيق فى الواقعة التى كشفة كسور كبيرة فى عمليات الرقابة وتأمين المناطق الحيوية فضلا عن التهاون فى حياة المواطنين.