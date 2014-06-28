أخبار عاجلة

بالصور || أهالي الشرقية يسحلون بلطجي يخطف الأطفال من أمام المدارس ويكشفون عن الطريقة التي يستدرجهم بها -
السفيرة عزيزة - د. نورهان قنديل " أخصائي تغذية علاجية " ... رياضة " spinning " -
السكة الحديد تخالف قرار "الوزراء" بترشيد الإنفاق.. والوزير "خارج نطاق الخدمة"- مستند -
اردوغان لبوتين: هجوم إدلب "الكيميائي غير الإنساني" يهدد محادثات السلام -
محافظ أسوان يبحث سبل تنشيط السياحة العلاجية مع سفيرة البرتغال -
كلوب: غياب «ماني» مؤثر أمام بورنموث -
كلوب: سنقاتل على النقاط المتبقية في «البريميرليج» -
وست هام يسعى لتحصين نجميه في الصيف -
ظهير هوفنهايم على رادار تشيلسي -
السفيرة عزيزة - د. نورهان قنديل " أخصائي تغذية علاجية " ... وصفة سحرية وسهلة لـ " تنحيف الجسم " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

العثور على طالب الهندسة المفقود غريقًا بخليج السويس‎

Google+ Print
العثور على طالب الهندسة المفقود غريقًا بخليج السويس‎ العثور على طالب الهندسة المفقود غريقًا بخليج السويس‎

غريق- أرشيفية

عثرت القوات البحرية، وحرس الحدود بالسويس، مساء اليوم، على الشاب مصطفي أمين الطالب بكلية الهندسة المفقود، منذ أمس أثناء تدربه مع 7 شباب اخرين على عمليات الغطس والسباحة بالقرب من نادي الكشافة البحرية بمنطقة كورنيش السويس.

قال عبد الرحيم مصطفي، المتحدث الإعلامي باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، إن الشاب المتوفي هو نجل أحد زملائهم بالهيئة وأنه يطالب اللواء العربي السروي محافظ السويس فتح تحقيق موسع بالواقعة ووجود قصور من عددت جهات حول الحادث.

اوضح “مصطفي” ، أن هناك خطورة واهمال على منطق المجري الملاحي والموانئ وعدم وجود رقابة على الدخول والخروج من نادي الكشافة البحرية الطل على قناة السويس والقريب من الغاطس لميناء بور توفيق فضلا عن عدم وجود رقابة على القزق بخلف قرية الحجاج وكل ذلك يهدد الامن القومي ، مطالب كافة الجهات التحقيق فى الواقعة التى كشفة كسور كبيرة فى عمليات الرقابة وتأمين المناطق الحيوية فضلا عن التهاون فى حياة المواطنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا