اختاري مكياج شفاهك حسب المناسبة

للظهور بأفضل إطلالة أنت لا تحتاجين إلى مستحضرات التجميل المناسبة مع بعض الطرق الاحترافية لتطبيقها فحسب، فمكياجك المكرر بشكل يومي حتى وإن كان مثالياً فلن يقدم لك الإطلالة الفريدة التي تبحثين عنها.

لذلك فإن نجمات العالم العربي والعالمي يقمن بتغيير طريقة المكياج وألوانه مع كل مناسبة جديدة، وذلك للمحافظة على جمال الإطلالة وتفردها.

ولاختيار إطلالة شفاهك لتكون دائمة الأنوثة والجاذبية هناك العديد من الحيل البسيطة التي تستطيع تقديم التغيير المطلوب لك في كل مناسبة تظهرين بها، ونقدم لك في ما يلي بعضاً منها:

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1.مناسبة صباحية

إذا كنت تريدين الحصول على مظهر طبيعي خال من التكلف قومي بوضع طبقة من كريم الأساس أو الكونسيلر على شفاهك، ثم قومي بوضع طبقة من أحمر الشفاه غير اللامع.

وإذا كانت شفاهك ممتلئة وتريدين إظهارها بشكل أصغر ضعي كريم الأساس أو الكونسيلر على حواف الشفاه لإخفاء الحافة مع استخدام قلم التحديد داخل خط الشفاه.

2.مناسبة مسائية

في المناسبات المسائية أنت بحاجة إلى تحديد شفاهك لتكون أكثر ظهوراً، لذا حددي الشفاه العلوية باستخدام قلم الشفاه، ثم ابدئي بوضع اللون عليها، أما الشفاه السفلية فيفضل تحديدها خارج حافة الشفاه لتكون أكثر امتلاءً، مع استخدام اللون الداكن غير اللامع لمزيد من التحديد ولفت الأنظار.

3.مناسبة خاصة

إذا كنت من محبات الإطلالة القوية وتستعدين للظهور بإطلالة فريدة في مناسبة خاصة فأنت بالتأكيد ستحتاجين إلى تكنيكات تكبير الشفاه، ولتحقيق ذلك عليك بتحديد شفاهك خارج حدود الخط الطبيعي، ثم قومي بملء شفاهك بالداخل بأحمر الشفاه مع إضافة طبقة من ملمع الشفاه في النهاية.

أما إذا كنت من محبات الإطلالة البسيطة عليك بتحديد شفاهك على نفس خط الشفاه، ثم قومي بملء الشفاه بطبقة خفيفة من كريم الأساس ثم بطبقة من أحمر الشفاه.

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