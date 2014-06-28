أسرار النجمات التركيّات لبشرة مشرقة في رمضان

تعرف المرأة التركية بجمال وجهها ونقاوة بشرتها، ولا سيما النجمات التركيات اللواتي دخلن عالم التمثيل واللواتي يتميزن بجمال خلاب. لكن وراء هذه الجاذبية أسرار تتبعها التركيات، من السهل تجربتها. إليك بعض النصائح الجمالية السريعة، للحفاظ على بشرة نقية في رمضان، على طريقة التركيات.

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ماء الورد لانعاش البشرة: تستخدم المرأة التركية الكثير من ماء الورد، إذ أنّه يساعد على تهدئة البشرة والحفاظ على توازنها. حوّلي هذه الطريقة الى عادة يومية مفيدة، من خلال رش ماء الورد على كامل الجسم بعد الاستحمام. كما يمكنك صناعة ماء الورد الخاص بك، كل ما عليك القيام به هو أن تغلي الورد ثم تقومين بتبريد الماء.

اللبن ليدين ناعمتين: تعرف الأطباق التركية باستعمال اللبن كمكوّن أساسي، أو يضاف الى جانب غالبية المأكولات. فالشعب التركي يدرك تماماّ مدى أهمية تناول اللبن، لتسهيل عملية الهضم، وبالتالي تأمين كامل الفيتامينات اللازمة للجسم والبشرة. لكن أهمية اللبن لا تقتصر على تناوله فحسب، بل يمكنك الاستفادة منه في استعمالات خارجية. ضعي اللبن مع العسل على وجهك بطريقة دائرية لمدة نصف ساعة كل أسبوع، ثم قومي بتقشير الخليط الذي يتحوّل الى قناع تتساقط معه كل الخلايا الميتة والترسّبات. كما يمكنك خلط اللبن مع عصير الليمون وتدليك يديك به، للحفاظ على أيدٍ ناعمة وأظافر صحية.

السكر والليمون لتقشير البشرة: تتعدّد وسائل التخلص من الشعر في فصل الصيف. إليك خلطة طبيعيّة على طريقة التركيات، لإزالة الشعر وتقشير البشرة. إمزجي كوبين من السكّر الأبيض مع ربع كوب من عصير الليمون وربع كوب من الماء. ضعي الخليط على النار حتى يغلي جيّداً. بعد ذلك قومي بتبريده، وعندما ترين أنّ المزيح أصبح جاهزاً بما فيه الكفاية، استخدميه على جسمك، ولكن قبل ذلك جرّبيه بأصابعك كي لا تتعرّضي للحروق. عند جهوزه قومي بنشره على مساحة صغيرة حيث تواجد الشعر، واسحبيها في الاتجاه المعاكس من الشعر النامي. هذه الطريقة الفعالة والرائجة كفيلة، ليس فقط بإزالة الشعر، ولكن أيضاً بالحدّ من نموّه بشكل كثيف ومتسارع...

تتعدد الخلطات الطبيعية وتتنوّع فوائدها، وتحديداً في شهر رمضان، لتعويض النقص الذي قد تعاني منه البشرة إثر الصوم وقلة النوم. تابعي موقع "سيدتي نت" لاكتشاف خلطات جديدة وطرق فعالة ومجرّبة للعناية بالبشرة في هذا الشهر الفضيل.

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