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حزب “حماة الوطن” يطلق حملة لترشيح عدلي منصور رئيسًا للبرلمان المقبل

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حزب “حماة الوطن” يطلق حملة لترشيح عدلي منصور رئيسًا للبرلمان المقبل حزب “حماة الوطن” يطلق حملة لترشيح عدلي منصور رئيسًا للبرلمان المقبل

حزب حماة الوطن

أطلق حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدى حملة شعبية وحزبية للتوافق علي اسم المستشار عدلي منصور رئيسًا منتخبًا لمجلس نواب الشعب المصري .

وقال الحزب – في بيان له اليوم – إن التوافق على اسم المستشار عدلي منصور رئيسًا منتخبًا لمجلس نواب الشعب القادم ينطلق أساسًا من وعي كامل وإدراك كبير لأهمية وجود هذا الرجل علي رأس البرلمان لإدارته بما عهدناه فيه من حكمة وقدرة واقتدار واتزان،وكلها من الصفات الحميدة الواجب توافرها بكل قوة لشغل هذا الموقع شديد الأهمية وبالغ الخطورة.

وأوضح الحزب أن المبادرة تأتي في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ لقطع الطريق علي بعض الأسماء التي تروج كذبًا الإدعاء بأنها متوافقة مع الرئيس علي شغل هذا الموقع وهو إدعاء باطل وكاذب تطلقه عناصر مفلسة لا يوجد في سجلها السياسي إلا الجلوس علي موائد كل الحكام- على حد ما ورد في بيان الحزب.

واستطرد قائلا: “اننا كحزب يحترم مبادئ الديمقراطية لا نصادر حق أى مواطن مصري شريف فى الترشح لهذا المنصب أو غيره لكننا علي ثقة تامة في أن شعبنا الذي يتطلع إلي صياغة مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة لن يقبل أبداَ بعودة نفس الوجوه الانتهازية المستهلكة .” – حسب البيان -.

أ.ش.أ

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