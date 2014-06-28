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بالصور…حملة مكبرة لإزالة إشغالات ميدان البساتين ​ بالوادي الجديد​

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بالصور…حملة مكبرة لإزالة إشغالات ميدان البساتين ​ بالوادي الجديد​ بالصور…حملة مكبرة لإزالة إشغالات ميدان البساتين ​ بالوادي الجديد​

حملة موسعة لإزالة الاشغالات بالوادي الجديد

قامت صباح اليوم حملة مكبرة، شارك فيها مجلس مدينة الخارجة، وقوات شرطة المرافق; لإزالة الإشغالات الغير القانونية الموجودة بميدان البساتين بالخارجة وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود عشماوي ، محافظ الوادي الجديد، في تفعيل القوانين وإعادة هيبة الدولة التي ينتشر به الباعة الجائلين مما يعوق حركة السير في الميدان.

وشدد “عشماوي” على ضرورة استكمال حملات الإزالة والإشغالات والتعديات ، وذلك للمحافظة علي الشكل العام للمحافظة ونظافة البيئة، والقضاء على ظاهرة إشغالات الطريق أمام المواطنين، وحفاظًا على حقوق المواطنين والدولة.

الجدير بالذكر، أنه بالفعل  أنشئت المحافظة سوق جديد مجهز بكل الخدمات والمرافق لنقل الباعة الجائلين إليه ولكن إلي الآن لم يستجيبوا مما أضطر الأجهزة التنفيذية للقيام بهذه الحملات.

 

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