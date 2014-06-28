ضبط سماسرة التراخيص بإدارة مرور بورسعيد‎ وبحوزتهم مستندات وأسلحة بيضاء

قامت مديرية أمن بورسعيد بحمله برئاسة العقيد حسام عبد الحميد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، و الرائد حسن السخرى رئيس مباحث المرور، إستهدفت ضبط الوسطاء ممن يقوموا بإستدراج المواطنين المتعاملين مع إدارة مرور بورسعيد، وإنهاء الإجراءات بدلاً منهم فى مقابل الحصول على مبالغ ماليه يتقاضونها.

حيث أسفرت الحملة عن ضبط كل من المدعو سامح مستجير محمد حسن مقيم دائرة قسم المناخ، ومحمد محمد على القلى مقيم دائرة قسم المناخ، ومحمد عبد الغفار عوض مقيم دائرة قسم المناخ، وكريم محمد سيد حسانين مقيم دائرة قسم العرب .

و ضبط بحوزتهم المستندات الخاصه بإدارة المرور و التى تم صرفها لبعض المواطنين والخاصه بتراخيص السيارات وإعتماد فواتير بيع المواتير الوارده من الخارج .

واثناء إلقاء القبض على الرابع قام أشقائه وهما المدعو حازم محمد سيد حسانين مقيم دائرة قسم العرب، ضبط بحوزته “سلاح أبيض مطواه قرن غزال”، والسيد محمد سيد حسانين مقيم دائرة قسم العرب، ضبط بحوزته “سلاح أبيض مطواه قرن غزال” .

وقاموا بالتعدى على القوات ومحاولة تهريب المتهمين، مما نتج عنة إصابة أمين شرطة حسن عمر المكاوى من قوة مباحث إدارة المرور، بسحجات بالأذن اليسرى وكدمه بالرأس وفد تم إحالة المتهمين للنيابة العامة.