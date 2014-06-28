وزير الزراعة يصل من اليونان ويباشر أعماله بديوان عام الوزارة

وصل الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الى مطار القاهرة منذ ساعة واتجه إلى ديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى .

ومن الجدير بالذكر ان البلتاجى قد سافر يوم الخميس الماضى إلى ” اليونان “لبحث بعض الخطط الجديدة لتطوير قطاع الزراعة ؛ بعد أن التقى برئيس الجمهورية لمدة نصف ساعة لعرض عليه موازنة وزارة الزراعة ؛ والتى تناولتها بعض المواقع الالكترونية انه سافر الى دولة أفريقية ؛وفى العموم ساد على سفر الوزير طابع السرية والتكتم

> وفى نفس السياق تنتظر وزارة الزراعة حضور البلتاجى لتوقيع بعض القرارات والتى بحثتها بعض اللجان التى كلفها الوزير لبحث اداء كل قيادة بالوزارة والتى من المحتمل.

وحسب بعض المصادر المطلعة ان وزير الزراعة سيعيد هيكلة بعض القطاعات ويقيل 26 قيادة على اربع قرارات وزارية ليس بقرار وزارى واحد وهذا ماتبحثه الجهات الرقابية عن الأسماء التى تم ترشيحها من قبل وزير الزراعة ومن خلال لجنة اختيار القيادات التى يقودها الدكتور سعد نصار؛ وأيضا من خلال ترشيحات الاربع لجان التى شكلها الوزير وديا لبحث بعض ملفات وزارة الزراعة وقياداتها .