تأجيل قضية «مذبحة رفح الثانية» لجلسة 30 يونيو لسماع الشهود

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ,برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى نظر قضية محاكمة “عادل حبارة” و34 متهماً من خلية “الأنصار والمهاجرين” بالقضية المعروفة اعلامياً بمذبحة رفح الثانية , لجلسة 30 يونيو لسماع الشهود

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء، ونسب لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلامياً بـ “مذبحة رفح الثانية” والتي راح ضحيتها 25 شهيداً من مجندين الأمن المركزي بجانب قتل مجندين للأمن المركزي ببلبيس واتهامات آخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.