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تخصيص 3 رؤوس ماشية لكل مركز من مشروع التسمين بالمنيا‎

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تخصيص 3 رؤوس ماشية لكل مركز من مشروع التسمين بالمنيا‎ تخصيص 3 رؤوس ماشية لكل مركز من مشروع التسمين بالمنيا‎

مشروع تسمين العجول

أعلن اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم ،  عن تخصيص 3 رؤوس ماشية من مشروع تسمين المحافظة لكل مركز من المراكز التسعة باجمالى 29 رأس للذبح و ذلك طوال الشهر الكريم وطرحها بسعر 50 جنية للكيلو الواحد مع استمرار عملية الذبح لدعم الأسواق باللحوم لمواجهة ارتفاع الأسعار ومراعاة محدودي الدخل .

ومن جانبه ، أشار وكيل وزارة الزراعة إلى انه سيتم تشكيل لجنة من الزراعة والطب البيطري والتموين بالتنسيق مع المجالس والوحدات المحلية للإشراف على عملية الاستلام والذبح وطرح اللحوم على الموطنين معبأة في أكياس من خلال الشوادر و منافذ التوزيع المقامة بجوار الوحدات المحلية وسيارات اللحوم المتنقلة بالقرى وعلى مستوى مراكز المحافظة .

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