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شخص يعتدي بالضرب المبرح علي نجلة شقيقه بسبب خلافات عائلية بسوهاج

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شخص يعتدي بالضرب المبرح علي نجلة شقيقه بسبب خلافات عائلية بسوهاج شخص يعتدي بالضرب المبرح علي نجلة شقيقه بسبب خلافات عائلية بسوهاج

 

مديرية أمن سوهاج

تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير أمن سوهاج، إخطار من مركز شرطة سوهاج من مستشفي سوهاج العام بوصول المدعوة أسراء عبد الباسط محمود سن 10 طالبة، وتقيم بناحية عرابه أبو دهب-دائرة المركز، حيث جاءت مصابة ” بكدمات بالظهر ونزيف بالبطن والتجويف البريتوني ” والحالة العامة سيئة.

وأتهم والدها عبد الباسط محمود أحمد، سن 51، إمام بالأوقاف ويقيم بذات الناحية المدعو حلمي محمود أحمد، ويقيم بذات الناحية - عم المصابه- بالتعدي عليها بالضرب، بسبب خلافات عائلية.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وضبط المتهم، كما تحرر عن ذلك المحضر رقم 19 أحوال المركز اليوم و العرض علي النيابة العامة.

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