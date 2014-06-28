باريس.. تاريخ عريق لمدينة لا تنام

في الصباح الباكر تناولنا كوباً من القهوة الطازجة، وتوجهنا إلى مطار ميلانو، التي كانت محطتنا الثانية في جولة متعددة الوجهات دعينا إليها من قبل شركة Value Retail التي تقدم فرصة فريدة للتسوق عبر تجربة Chic Outlet Shopping، لنقصد عاصمة النور باريس، محطتنا الأخيرة في هذه الرحلة.

فوضوية محببة

من مطار شارل ديغول، نقلتنا السيارة إلى باريس، فاستقبلتنا أبنيتها الفاتنة بتاريخها وتصميمها وزخارفها المدهشة، وطرقاتها المزدحمة وفوضوية مقاهي الرصيف المحببة المنتشره هنا وهناك، لنصل فندقنا (Grand Hotel Palais Royal) المحاذي لساحة متحف اللوفر، وننطلق مباشرة بعد وضع حقائبنا إلى اللوفر والاستمتاع بذلك المكان المهيب، وتناول الغداء في المقهى المطل على ساحته التي تضم الهرمين الزجاجيين، وعلى بعد أمتار يشمخ قوس النصر وحديقته الشاسعة التي تضم آلاف الزوار والسياح من كل حدب وصوب، وعلى مسافة قريبة يجري نهر السين قاسماً المدينة على ضفتيه بما فيها من متاحف ومبان عريقة تحتاج إلى العديد من الأيام لاكتشافها.

لحسن الحظ فقد كان لدينا حفنة من الوقت لزيارة بعض المتاحف والمعارض الفنية والمتخصصة، ومن ثم عدنا إلى الفندق لنتهيأ للعشاء في مطعم فندق Hotel Costes بصحبة "إيما لاغارييغ" مديرة الديجيتال في La Vallée Village، وهو مكان من أرقى أماكن باريس.

صباح اليوم التالي كنا على موعد مع زيارة ممتعة لقصرchateau de vaux le vicomte، بالقرب من ميلون، 55 كم جنوب شرقي باريس، ذو التاريخ العريق الذي يضم أجمل الحدائق العظيمة، والتي أثارت غيظ لويس الرابع عشر وأنشأ حدائق فرساي، تاريخ المكان وجماليته مذهلة حقاً، وقد قدمت دليلتنا "وفاء" شرحاً مستفيضاً بالعربية والإنكليزية، حول المكان وتاريخه.

La Vallée Village

بعد تلك الجولة الرائعة في القصر الكبير، توجهنا صوب La Vallée Village، التي تقع في منطقة ريفية جميلة تسمى إيل دو فرانس، على بعد 35 دقيقة فقط من وسط باريس، حيث تجذب إليها ليس فقط السكان المحليون الأنيقون، ممن يعلمون أنها مصدر رائع للعناصر القيّمة التي يستخدمونها في عمل هذا التأثير الجيد الذي يضفي عليهم شكلا متفردًا، بل أيضًا الزائرون من كافة أنحاء العالم الذين ينبهرون بالتراث الباريسي من الفنون والأزياء. وتقع القرية وسط قرى الشمال الفرنسي التي تتسم بالود والتنوع، حيث الأسقف الحمراء أو الرمادية، أوالطوب أو الزخارف الهادئة، والمصابيح النحاسية الزيتية، مع الشوارع العريضة المفتوحة بين البوتيكات.

تضم القرية 115 محلاً لمجموعة من أشهر ماركات المصممين الفرنسيين والدوليين، والتي تقدم توفيرات بحد أدنى 33% على سعر التجزئة.

منذ وصولنا التقينا مديرة التسويق "جوديث ميزراهي ـ مارتين" فتناولنا الطعام بصحبتها، وقمنا بجولة على معالم القرية وزرنا المعرض الخاص بأهم الماركات الفرنسية العريقة من منتجات مختلفة، ومن ثم بدأت جولة التسوق الممتعة، فاشترينا ما تستطيع مساحة الحقائب أن تستوعبه.

بعد تعب يوم حافل، كان لابد من عشاء مختلف في مطعم Monsieur Bleu الذي يطل على برج إيفل بأضوائه المتبدلة الراقصة، التي تحفز الإلهام لدى الشعراء، وتجعل شهرزاد تسكت عن الكلام المباح.

اليوم الأخير

يومنا الأخير في هذه الرحلة الزاخرة بالمتعة والحركة والتسوق، خصصناه لاكتشاف أجمل شوارع باريس التي تضم الكثير من محلات التسوق والمقاهي وما إلى ذلك من أشياء تجعل الوقت ملكاً لك قبل غيرك.. وقبل حلول موعد التوجه إلى المطار في الساعة الواحدة ظهراً، كان لابد من استراحة "السائح" في أحد مقاهي باريس اللطيفة واحتساء كوب من القهوة.. أو ما تشتهي.

CHIC OUTLET SHOPPING

تمتع قرى التسوق في أوروبا بالأزياء الراقية من أفضل الماركات المرغوبة، والتي يتم بيعها من خلال خدمة متميزة تنم عن الخبرة والعناية في بيئة أنيقة ومبهجة.. إنها

Chic Outlet Shopping التي تعد بمثابة المخطط الأولي لمتجر متنوع ناجح. أضف إلى ذلك "الأسعار المقبولة" وهذا ما يجعل القرى الفريدة من أشهر وجهات التسوق الخارجي المصحوبة بظاهرة "جلوبالستا" الجديدة - والتي تشير إلى المسافر العالمي السخي الذي يحب تسوق الأزياء في أي مكان يوجد فيه. حيث يتميز مثل هؤلاء العملاء بمعرفتهم الكبيرة بالأزياء الراقية وتوقعاتهم العالية لجودة الخدمة، إلى جانب وجهات البيع بالتجزئة الشهيرة مرتفعة الأسعار. وعادة ما يختارون زيارة قرى Shopping Chic Outlet التي تمثل المفهوم الفريد للتسوق الخارجي المقدم من Value Retail.