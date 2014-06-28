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كورتني كوكس وحبيبها الذي يصغرها بـ 23 عاماً مخطوبان

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السبت 28-06-2014 15:36

أعلنت الممثلة الأمريكيّة Courteney Cox وحبيبها المهندس والمنتج الموسيقي Johnny McDaid خطوبتهما.


وقد أعلن الثنائي هذا الخبر، من خلال تغريدات قاما بنشرها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".


Cox البالغة من العمر 50 عاماً، ظهرت مساء االخميس وهي ترتدي خاتم الخطوبة، أثناء خروجها من مطعم Craig، برفقة حبيبها الذي يبلغ من العمر 37 عاماً.


وذكرت بعض المصادر المقربّة من Courteney أنّها كانت تحاول إخفاء الخاتم الماسي طوال السهرة، لكنّها لم تنجح في ذلك.


في كانون الأول 2013، شوهد الثنائي معاً للمرّة الأولى، في حفل النجمة Jennifer Aniston بلوس أنجلوس. وفي نيسان من العام الحالي، كشف الثنائي عن أنهما ارتبطا عاطفيّاً.


يُشار إلى أن زواج Courteney Cox وJohnny McDaid لن يكون الأوّل، إذ إنّها تزوجت في عام 1999 الممثّل David Arquette، ثم انفصلت عنه في الـ 2013.

 

 

 

 

 

 

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